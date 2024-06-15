‘G-7 ülkelerinden adil yaklaşım bekliyoruz’

Başkan Erdoğan, İspanya ziyaretinin ardından eşi Emine Erdoğan ile birlikte G-7 zirvesine katılmak üzere İtalya'ya geçti. Erdoğan'ı Birincisi Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ile Roma ve Vatikan büyükelçilik yetkilileri karşıladı. Erdoğan, G-7 Dönem Başkanı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin daveti üzerine "Afrika ve Akdeniz/Yapay Zekâ ve Enerji Konulu" yüksek düzeyli oturuma katıldı. Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ve AB'nin de daimi üye olduğu G-7 Zirvesi'nin kritik başlıkları, "Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki ihtilaflara atıfla kural temelli uluslararası sistemin korunması, Afrika vurgusuyla yükselen ekonomiler ve gelişmekte olan ülkelerle ilişkiler, göç, iklim-enerji bağlantısı ve gıda güvenliği ve yapay zekâ konuları" olarak belirlendi. Başkan Erdoğan, "İtalya'da gerçekleştirilen G-7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel sorunların ve bölgesel çatışmaların çözümünde G-7 ülkelerinden daha adil, kapsayıcı ve gerçekçi bir yaklaşım beklediğimizi vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile zirve öncesi görüşme gerçekleştirdi. Liderler huzurunda dünyaya bir kez daha "Gazze"deki insanlık dramının son bulması çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkes, insani yardım ve iki devletli kalıcı çözüm perspektifini bir kez daha gündeme getirdi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki katliamı ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi sınamalarla mücadele edilen bu dönemde Türkiye'nin adil ve dengeli duruşunu anlattı. Oturumun ardından Erdoğan, zirveye katılan bazı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'le de bir araya geldi. Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Nahyan ile de ayaküstü konuştu.