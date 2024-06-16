ABD de İsrail’in şımarıklığından rahatsız

Başkan Erdoğan, İspanya-İtalya ziyaretinin ardından Türkiye'ye döndü.

Önemli açıklamalar yapan Erdoğan, "Zirve sonunda açıkladığımız ortak bildiriyle yeni ticaret hacmi hedefimizi 20 milyar dolardan 25 milyar Euro'ya çıkardık" dedi. Başkan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Zirve hitabında Gazze'de acil kalıcı ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların kesintisiz akışının sağlanması için bir kez daha çağrıda bulundum. İnsanlığın karşı karşıya olduğu Filistin sınavından geçmek için daha çok ülkenin bence İsrail'e cesurca "dur" demesi ve barışın yanında yer alması gerekir."

JOE BIDEN'A SAMİMİYET TESTİ

ABD'nin üç aşamalı ateşkes planıyla ilgili görüşlerini dile getiren Başkan Erdoğan, "Ben inanıyorum ki, Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'in artan şımarıklığından rahatsız. Bu rahatsızlığı Amerikan yönetimi açık açık dile getirmese de Amerikan üniversitelerinden, sokaklarından, öğrencilerinden, rektörlerden yükselen sesler, burada artık belli bir dönüşümün başladığını gösteriyor. Bu da İsrail'i ciddi manada rahatsız ediyor. İnşallah isabetli adımları hep beraber atarız ve BM Güvenlik Konseyi'nden çıkacak kararlar çok daha farklı istikamette gelişir. Sayın Biden da artık bir samimiyet testinden geçmektedir" dedi.

'İTTİFAKIMIZDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

"Ortada terör örgütünü meşrulaştırma ve bölgede bir teröristan kurmak için tertiplenmiş bir oyun var" diyen Erdoğan, "Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız.

Bunun için gereken ne ise yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak taviz vermeyeceklerini dile getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: "CHP'den yapılan bazı açıklamalar oldu. Biz iadeiziyareti yapmak suretiyle siyasete bir yumuşama, bir kibarlık getirelim dedik. Bunu demek ki hazmedemediler."

'OLUMLU BİR KONUMA GELECEK'

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin artık darbe anayasası ayıbından kurtulması gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan, "Mevcut anayasada birtakım değişiklikler yapılmış olması, darbe ruhunun anayasamızdan silindiği anlamına gelmiyor. Türkiye gelişti ve yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı" dedi. Son olarak enflasyon hedefiyle ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Şu anda işi sıkı tutuyoruz. Ama bütün mesele faiz olayına dayanıyor. İnşallah faizde atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: GAZZE İÇİN HUZUR VE İSTİKRAR DİLİYORUM

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlandı. Erdoğan mesajında, "Tüm milletimizin, Ümmet-i Muhammed'in daha nice bayramlara, sağlıkla, huzurla, mutlulukla erişmesini temenni ediyorum. Gazze'deki kardeşlerimin Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor, acı çeken kardeşlerimizin bir an önce huzura, güven ve istikrar ortamına kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.