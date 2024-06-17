Bakan Güler hudutta Mehmetçik’le bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda bayram namazı kılıp, Mehmetçik ile bayramlaştı. Bakan Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile beraber arife günü Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

KOMUTA KADEMESİYLE

Geceyi burada geçiren Güler ve komutanlar, dün sabah da bayram namazını Komutanlığın mescidinde Mehmetçik ile beraber kıldı. Namazın ardından gerçekleştirilen kurban kesimine katılan Bakan Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi daha sonra Mehmetçikle bayramlaştı. Bakan Güler'le telefonda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanında Mehmedimizin verdiği bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Değerli Bakan'ım, tüm komutanlarımız, sizlerin de Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Allah, nice bayramlara bizleri kavuştursun duasında bulunuyorum. Biliyorum ki bu süreç içerisinde Mehmedimiz, Mehmetçiğimiz gerçekten ülkemizin dört bir yanında teröre karşı çok çok ciddi mücadeleler verdi. Yine bugün de aldığımız raporlarda, çok büyük bir oranda teröristleri Mehmedimiz yok etti. Tabii bu coşku içinde, bu heyecan içerisinde ben de Mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyorum" dedi.

NÖBETTE AİLESİNDEN SÜRPRİZ

Türkiye-Suriye sınırında vatani görevini yapan 21 yaşındaki er Mehmet Okur, karakolda nöbet tuttuğu sırada memleketi Kahramanmaraş'tan gelen anne ve babasının sürpriz ziyaretiyle çifte bayram yaşadı.