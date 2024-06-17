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Bakan Uraloğlu: Dağlar çelik ağlarla örülüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çelik grid ağ kaplama uygulamasıyla dik ve sarp yamaçları bulunan yollarda emniyetli geçiş sağladıklarının söyledi. Dik ve sarp yamaçlardaki yollarda kaya düşmesi tehlikesine karşı sürücüleri koruma amaçlı yaptıkları çalışma kapsamında toplamda 4 milyon 596 bin 980 metrekarelik çelik ağ kaplaması yaptıklarını ifade ederek, “Bu sayı yaklaşık 640 futbol sahası büyüklüğüne denktir.” dedi.

HABER MERKEZİ
Bakan Uraloğlu: Dağlar çelik ağlarla örülüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çelik grid ağ kaplama uygulamasıyla dik ve sarp yamaçları bulunan yollarda emniyetli geçiş sağladıklarının söyledi. Ülke genelinde toplamda 4 milyon 596 bin 980 metrekare çelik ağ uygulaması yapıldığının altını çizen Uraloğlu, bu sayının yaklaşık 640 futbol sahası büyüklüğüne denk olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, "Çelik grid ağ ile Türkiye'nin yol güvenliğini sağlıyoruz. Bu kapsamda İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki; Sakarya- Mekece Devlet Yolu'nda 4 bin 200 metre uzunluğunda 30 bin metrekare, İzmir 2. Bölge Müdürlüğü ağındaki Denizli, Uşak, Muğla, İzmir, Manisa illerinde toplamda 260 bin metrekare çelik ağ yapımı tamamlandı. 2024 yılı sonuna kadar da yaklaşık 30 bin metrekare çelik ağ sermeyi planlıyoruz" dedi.
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