Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı birliğin teminatıdır

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti mensuplarıyla bayramlaştı

Erdoğan, yayınladığı video mesajda şu ifadeleri kullandı:

"İSRAİL UTANÇ VERİCİ KATLİAMLAR YAPIYOR"

"Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı, bir bayramı daha yine buruk geçiriyor; barışa hasret bir şekilde geçiriyor

İsrail utanç verici katliamlar yapıyor. Gazze'deki katliama tepki göstermek insanlık vazifemiz. Dünya İsrail'e set çekmek zorunda. Kalıcı barışın tesisi için imkanlarımızı seferber ettik. Soykırım sorumluları hesap vermeli.

"İSLAM DÜNYASINDAKİ DRAMLARA SESSİZ KALMAYIZ"

İslam dünyasının yekvücut olarak hareket etmesi için yoğun çaba halindeyiz. Filistin Devleti'ni daha fazla devletin tanıması için çalışıyoruz. Diğer dramlara da sessiz kalmıyoruz. Sudan'daki kardeş kavgasının sona ermesi için çabalarımız devam ediyor.

Mazlumların imdadına koşuyoruz. Büyük bir devletin mensupları olarak, bundan sonra da mazlumun eli, dili olmaya devam edeceğiz. İslam dünyasındaki dramlara sessiz kalmayız.

"GERİLİM KAVGA PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Bizim yolumuz, sevdamız millete hizmet yolu ve sevdası. Gerilim kavga peşinde değiliz.

"CUMHUR İTTİFAKI BİRLİĞİN TEMİNATIDIR"

Cumhur İttifakı birliğin teminatıdır. Fitne kazanı kaynataların oyununa gelmeyeceğiz.

Muhalefet cenahında yıkıcı, provakatif bir dil yerine artık farklı üslubun, yapıcı, olumlu, birleştiren bir tutumun hakim olmasının vakti çoktan gelmiştir.

Cumhur İttifakı, 85 milyonun birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. İttifakımız ne kadar güçlü olursa, Türkiye de o derece güvende olacaktır.

Türkiye'nin, seçimler sebebiyle oluşan gerilimli atmosferi süratle geride bırakıp, tüm kapasitesiyle geleceğe odaklanması gerektiğine inanıyoruz.

Ülkemizin etrafı ateş çemberiyle sarılmışken, dünya büyük bir belirsizlikten geçerken, lüzumsuz tartışmalarla harcayacak tek bir anımız dahi bulunmuyor."