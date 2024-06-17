Başkan Erdoğan’a büyük sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını dün Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Okluk Millet Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan'a, cami çıkışında vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Başkan Erdoğan da bayramlaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Camideki vatandaşlara hitap eden Başkan Erdoğan, "Nasıl bizim için Ayasofya Cami Şerifi'nin kutlu açılışı müyesser olduysa, Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin. Kurban Bayramı'nın bildiğimiz gibi hakikati Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın arasındaki münasebet neyse inşallah bizler arasında da münasebet aynı şekilde tecelli eder. Birbirimizi sevmeliyiz. Bir ve beraber olarak bu millet yoluna devam etmeli" dedi.

"KÜSKÜNLÜKLERİ BIRAKMALIYIZ"

Akrabalar arasındaki muhabbetin devam ettirilmesi gerektiğine dikkati çeken Başkan Erdoğan, bayramlarda anne baba ve büyüklerin ziyaret edilmesinin önemine işaret ederek, şunları söyledi: "Bayramlar bu noktada hele hele dini bayramlar bir vesiledir. Bu vesileyi en güzel şekilde icra etmeliyiz. Kurban Bayramı'nda bu yakınlığı yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Yakınlarımızı ziyarette en ufak bir inşallah sıkıntı olmamalı. Dargınlar küskünler varsa bir olmalıyız, beraber olmalıyız, bu dargınlığı küskünlüğü atmalıyız. Bahane mümkün değil, bu bahaneleri aşarak inşallah milletçe bunu başarmalıyız. Biz Müslümanız, Müslüman'a da bu yakışır. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Tüm şehitlerimizin ruhlarına, onlar biliyorsunuz Peygamberimizin varisleridir, komşularıdır, şühedanın bu ülkedeki yaptıklarıyla şu anda bu günlere geldik, ayaktayız, bu vesileyle tüm şühedanın ruhlarına, tüm geçmişlerinin ruhlarına Fatiha okuyalım. Bayramınızı da tebrik ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

BAHÇELİ'YE BAYRAM TEBRİĞİ

Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. Görüşmede, Başkan Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL İLE BAYRAMLAŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları telefon görüşmesinde bayramlaşan Erdoğan ve Özel, birbirlerinin Babalar Günü'nü de kutladı.