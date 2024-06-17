Son dakika: İsrail Savaş Kabinesi dağıldı

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın istifasından 8 gün sonra kabine dağıldı.

İsrail medyası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 7 Ekim saldırısı sonrası kurulan Savaş Kabinesi'ni feshettiğini ve yeni bir kabinenin kurulmayacağını duyurdu. Netanyahu'nun kararı Benny Gantz'ın kabineden istifa etmesinden 8 gün sonra geldi.

YENİ KABİNE KURULMAYACAK

Netanyahu'ya göre, daha önce bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir tarafından ortaya atılan fikirle, koalisyon partilerinin liderlerinden oluşan yeni bir kabine olmayacak.Pazar günü Netanyahu, haftalık kabine toplantısında "Hamas'ın yeteneklerini ortadan kaldırma hedefine ulaşmak için askeri kademenin her zaman kabul edemeyeceği kararlar aldığını" söyledi. "Bizim ordusu olan bir ülkemiz var, ülkesi olan bir ordumuz yok." demişti.

İsrail medyası daha sonra Netanyahu'nun hükümetindeki bakanlara sınırlı bir forumda hassas toplantılar düzenleyeceğini söylediğini bildirmişti.