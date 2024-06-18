  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem DMM, "Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı" iddiasını yalanladı

DMM, "Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili "Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA
DMM, Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı iddiasını yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

"Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Mesire Alanı'nda, özel güvenlik görevlileri ile bazı şahıslar arasında mangal yakma nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştür.

Olayla ilgili yapılan adli tahkikatta güvenlik görevlileri ile kavga edenlerin iddia edildiği gibi yabancı uyruklu değil, Türk vatandaşı olduğu belirlenmiştir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyonlara itibar etmeyiniz."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA