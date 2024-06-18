Evlat hasretinden bayram sevinci yaşayamıyorlar

Çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti Kurban Bayramı'nda da sürüyor. Sabahın erken saatlerinde HDP il binası önüne gelen aileler bayramı buruk geçiriyor. 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi HDP il binası önünde kararlılıkla devam ediyor. Ramazan Bayramı'nda da evlat nöbetini sürdüren aileler, çocuklarının fotoğrafına bakarak hasret gideriyor. Nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, 15 yaşında kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu Özkan Aydın'a seslenerek, 'teslim ol' çağrısında bulundu.

EN UZUN MÜCADELE

Aydın, "5 yıldır evlat mücadelesi veriyoruz. Tarihin en uzun mücadelesini veriyoruz. Biz sadece evlatlarımızı istiyoruz. Biz burada terör mağduruyuz. Biz evlatlarımızı sonuna kadar isteyeceğiz. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan, evlatlarımız için büyük mücadele veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz" dedi. Oğlu Mahmut için her sabah HDP önündeki evlat çadırının yolunu tutan Bedriye Uslu da, 28 bayramdır çocuğundan ayrı olduğunu ifade etti. Evladını almadan bir yere gitmeyeceğini belirten Uslu, "Bu bir anne için çok zor. Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. İnşallah Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle bir gün evladımızı alıp eve gideceğiz" diye konuştu.