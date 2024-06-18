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Haberler Gündem Yunanistan'da orman yangını riskine karşı uyarı yapıldı

Yunanistan'da orman yangını riskine karşı uyarı yapıldı

Yunanistan'da, 21 Haziran'a kadar orman yangını riskinin yüksekliği sebebiyle halka dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

AA
Yunanistan’da orman yangını riskine karşı uyarı yapıldı

Atina Ulusal Gözlemevinden (EAA) yapılan açıklamada, özellikle kuzey rüzgarlarının etkili olacağı Eğriboz, Midilli, Sakız, Sisam ve Girit'te orman yangını riskinin 21 Haziran'a kadar yüksek olduğu belirtildi.

Ormanlık alanların yakınında bulunan vatandaşların, yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınmaları ve dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

ORMAN YANGININDA MÜDAHALE EDEN İTFAİYECİ YARALANDI

Öte yandan, son 24 saat içinde 35 orman yangınının çıktığı Yunanistan'da, dün Drama'daki orman yangınında bir itfaiye erinin yaralandığı bildirildi.

Yüzünde ve elinde yanıklar oluşan itfaiyecinin tedavisinin Drama Hastanesinde sürdüğü belirtildi.

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