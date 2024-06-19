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Haberler Gündem Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 26 ölü, 5 bin 345 yaralı

Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 26 ölü, 5 bin 345 yaralı

Son 24 saatte 693 trafik kazası meydana geldi. 4 kişi hayatını kaybetti, 1302 kişi yaralandı. Bayram tatilinin 4 gününde yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi, 5 bin 345 kişi de yaralandı.

HABER MERKEZİ
Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 26 ölü, 5 bin 345 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı.

Dün 693 trafik kazası olduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1302 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Buna göre bayram tatilinin ilk 4 gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi, 5 bin 345 kişi de yaralandı.

"YOLCULUKLAR SİZLERİ SEVDİKLERİNİZE KAVUŞTURMAK İÇİN VARDIR, AYIRMAK İÇİN DEĞİL"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bayram tatili boyunca trafik polislerimiz ve jandarma trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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