“Meclis’te kadın sayısının artması mutluluk verici”

MHP'nin ilk kadın Meclis Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, göreve geldiğinde neler hissettiğini, siyasette kadın temsilini nasıl bulduğunu anlattı. TBMM Genel Kurulu'nun gündeminin yoğun olduğunu belirten Kılıç, "Mesai kavramı hayatımda hiç olmadı. Zor gelmiyor bana. Çalışmayı seviyorum. Partimi, Genel Başkanımı, bize inananları en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi. Siyasetteki kadın temsilini değerlendiren Kılıç, "Meclis'te sayımızın her geçen gün artmasından mutluluk duyuyorum. Karşı cinsin de bize alan açması gerek. Hep cam tavandan bahsediyoruz. O tavanın kırılması lazım, umutluyum. Gayet de iyi gittiğimizi düşünüyorum" diye konuştu. Aynı zamanda Edebiyat Profesörü olan Kılıç, öğrencilerini özlediğini belirtirken, önerilerde bulundu: "Derse girip onlarla bilgi alışverişinde bulunmayı, dertlerini dinlemeyi özlüyorum. Şöyle bir öğüt vereyim isterseniz. Çocuklarımız cep telefonundan kurtulup kitap okusun, şiirle ilgilensin, kütüphanelere gitsin. Artık çok imkan var."