NATO Zirvesi’nin gündemi Ukrayna

Bu yıl ABD'nin başkenti Washington'da 9-11 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna savaşı birincil gündem olarak öne çıkacak. 1 milyar insanın güvenliği için çaba gösteren ittifakın kritik bir üyesi olan Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğini yinelerken Rusya ve Ukrayna'yı barış masasına çekecek optimum noktanın bulunması gerektiğini ifade edecek. Zirvede Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Ukrayna'ya her yıl 40 milyar avroluk desteğin devamı zirvede görüşülecek başlıklardan olacak. Türkiye'nin bu konuda destekleyici tutum takınması bekleniyor.

DİPLOMASİ VE MÜZAKERE

Zirvede kolektif savunma konusuna ayrı başlık açılması beklenirken müttefiklerin GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefi detaylıca incelenecek. Son yıllarda savunma sanayinde uygulanan açık ve örtülü ambargolar sebebiyle bu hedefin üzerine çıkamayan Türkiye, bu yıl yüzde 2 hedefini tutturacak. Diğer taraftan Ukrayna'ya sağlanan yardımların "yüzde 2"ye dahil edilip edilmemesi konusu da zirvede ele alınacak başlıklardan olacak. Bölgedeki en önemli aktörlerden olan Türkiye, sürecin başından bu yana Ukrayna'da barışın sağlanması için en somut adımlar atan ülke oldu. Savaşın uzamasının yayılma riskini de beraberinde getirdiğini savaşın başladığı 2 yıldan bu yana vurgulayan Türkiye, bu hususun altını çizmeyi sürdürüyor. Türkiye, NATO zirvesinde de diplomasi ve müzakerenin önemine işaret edecek.