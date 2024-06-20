"Bozdoğan-43" operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanlarımızın dağ başlarında, dar geçitlerde, uçsuz bucaksız ovalarda nefesleri, ayak izleri var. Hainlerin enselerinde olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Ağrı ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında ve Batman'ın Hasankeyf ilçesi Palamut köyü kırsalında operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları ile teröristler arasında sıcak temas sağlandığını aktaran Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DURMAYACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Doğubayazıt kırsalında etkisiz hale getirilen terörist, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 'Şehmus Malazgirt' kod adlı Yılmaz Öner'in, 27 güvenlik görevlisi ve 4 sivil vatandaşın şehit edildiği, 68 güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 18 eyleme katıldığı ve eylemlerin talimatlarını verdiği tespit edildi. Palamut köyü kırsalında etkisiz hale getirilen turuncu kategorideki teröristler 'Şervan Botan' kod adlı Şakir Erdemci, 'Eylem' kod adlı Hazret Kaçar ve 'Nurhak' kod adlı Nurettin Tekin ile 'Axin' kod adlı Zeynep Özkan adlı teröristin ise 1 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı, toplam 3 eyleme katıldıkları tespit edildi."

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız️." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığı, jandarma ve güvenlik korucularını tebrik etti.