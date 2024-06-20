Diyanet’ten hac kurası iddialarına net yanıt

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac kuraları, hac organizasyonu ve bu konuda gündeme gelen çeşitli iddialara ilişkin soruları yanıtladı. Kura-katsayı sistemine yönelik "ayrı torbalardan hacı adayları belirleniyor", "hile yapılıyor" iddialarının sorulması üzerine Bircan, "Asla böyle bir durum söz konusu değil. Bizim her türlü işlemimiz Başkanlığımız müfettişleri ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyeleri tarafından inceleniyor. Biz her sene yapılan hac kuralarını noter huzurunda yapıyoruz" dedi. "Vip hacılar kurada daha kolay çıkıyor" iddiasının sorulması üzerine Bircan, "Kura konusunda vatandaşlarımız arasında hiçbir fark yoktur, herkes eşittir. Hiç kimseye yönelik bir ayrımcılık asla söz konusu değildir, bu bizim kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı.