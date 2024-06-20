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Haberler Gündem İsrail'in 258 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 431'e çıktı

İsrail'in 258 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 431'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 37 bin 431'e yükseldi.

AA
İsrail’in 258 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 37 bin 431’e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 258 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 35 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 130 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 431'e, yaralı sayısının 85 bin 653'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

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