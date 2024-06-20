İsrailli akademisyenden Netanyahu’ya sert eleştiri

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esir Sagui'nin babası Profesör Jonathan Dekel- Chen, "son derece rahatsız edici" olarak tanımladığı İsrailli hükümet yetkililerinin 7 Ekim saldırısını Holokost'a benzetme çabasının, "sorumluluktan kaçmak" olduğunu belirtti.

"KİBİRLİ VE ÇOK EMİNLER"

Uluslararası Kudüs İbrani Üniversitesinde tarih profesörü olan Jonathan Dekel- Chen, The New York Times gazetesinde, "İsrailli rehinenin ebeveyni: Bu bir Holokost değil" başlıklı bir görüş yazısı kaleme aldı. Dekel-Chen, "Holokost'tan sağ kurtulan bir babanın ve Nazi Almanyası'ndan kaçan bir annenin oğlu olarak, hükümetimizin Nazi soykırımına yönelik bu tür atıfları kullanmasını son derece rahatsız edici buluyorum." ifadesini kullandı. Bir İsrailli esir babası olarak bu benzetmeyi "son derece sinir bozucu" bulduğunun altını çizen Dekel-Chen, bir tarih profesörü olarak ise bu tür açıklamaların yanlışlığı karşısında "dehşete düştüğünü", kullanılan dilin ve yapılan açıklamaların ise İsrail toplumu üzerinde oluşturacağı etkiden korku duyduğunu belirtti. Dekel-Chen, İsraillilerin, hükümetin ve askeri yapının "kibirli ve kendinden emin" bir hale geldiği gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini de savundu.