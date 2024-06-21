1’i kırmızı 3’ü turuncu beş terörist etkisiz

TERÖRLE mücadele aralıksız operasyonlarla sürüyor. Ağrı ve Batman kırsalında gerçekleştirilen "Bozdoğan- 43" operasyonlarında kırmızı ve turuncu kategoride olan bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Kahramanlarımızın dağ başlarında, dar geçitlerde, uçsuz bucaksız ovalarda nefesleri, ayak izleri var. Hainlerin enselerinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

'KANLARI YERDE KALMADI'

BAKAN Yerlikaya, operasyonlara ilişkin önemli bilgiler verdi. Yerlikaya, "Doğubayazıt kırsalında etkisiz hale getirilen terörist, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 'Şehmus Malazgirt' kod adlı Yılmaz Öner'in, 27 güvenlik görevlisi ve 4 sivil vatandaşın şehit edildiği, 68 güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 18 eyleme katıldığı ve eylemlerin talimatlarını verdiği tespit edildi. Palamut köyü kırsalında etkisiz hale getirilen turuncu kategorideki teröristler 'Şervan Botan' kod adlı Şakir Erdemci, 'Eylem' kod adlı Hazret Kaçar ve 'Nurhak' kod adlı Nurettin Tekin ile 'Axin' kod adlı Zeynep Özkan adlı teröristin ise, toplam 3 eyleme katıldıkları tespit edildi" dedi.