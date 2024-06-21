AK Parti’de MYK pazartesi toplanacak

AK Parti, Pazar günü sona erecek dokuz günlük bayram tatilinin ardından çalışmalarını aynı tempoyla sürdürecek. Parti kurmayları, hafta başı MYK toplantısında bir araya gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü MYK'yı toplayacak. Başkan Erdoğan, MYK üyelerinin bayram tatili süresince saha gözlemlerini dinleyecek. Toplantıda ay sonu yapılması planlanan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı da masaya yatırılacak, izlenecek yol haritası belirlenecek. 30 Haziran'da başlayacak kampta, sekiz bakan sunum yapacak.

DEĞİŞİM HAMLESİ

KAMPIN ilk gününde genel başkan vekilleri belediye başkanları ile tecrübe paylaşımı ve sohbet programında bir araya gelecek. Ardından genel merkez yönetimi bölgelerindeki belediye başkanlarıyla koordinasyon toplantıları yapacak. Kampın ikinci gününde, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yaparak ilk oturum tamamlanacak. İkinci oturumda ise Başkan Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın devamı, toplumda ve tabanda beklenen değişim hamlesi ile ilgili güçlü mesajlar vermesi bekleniyor