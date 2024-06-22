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AK Partili Dağ: Belediye Başkanları Özel’i kandırıyor

HABER MERKEZİ
AK Partili Dağ: Belediye Başkanları Özel’i kandırıyor
CHP'Lİ belediyelerde akraba ataması olmadığını söyleyen Özgür Özel'e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan sert bir karşılık geldi. Özel, katıldığı bir programda belediyelerdeki akraba atamaları hakkında, "Bir tane böyle atama yok. Bu konuda çok kararlı olduğumu söyledim. Yönetim anlayışımız da aynen bu şekilde" cevabını verdi. Özel'in sözlerini alıntılayan Dağ, "CHP'li belediye başkanları Sayın Özgür Özel'i, Özgür Özel de vatandaşı kandırmaya çalışıyor. Ama gerçekler gün gibi ortada" dedi.
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