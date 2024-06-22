Muğlaspor’dan Erdoğan’a ziyaret

MUĞLASPOR Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Kurban Bayramı vesilesiyle Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Kıyanç, Başkan Erdoğan'a isminin yazılı olduğu 48 numaralı Muğlaspor forması hediye etti ve elde edilen şampiyonluk ve yeni sezon öncesi kulübün çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Muğla Atatürk Stadyumu'nun durumunu da gündeme getiren Kıyanç, Menteşe ilçesinde profesyonel lig maçlarının oynanabileceği başka bir stadın olmadığını belirtti. Yıkım kararı alınan mevcut Atatürk Stadyumu'nun koşu parkur alanlarına 4 bin 500-6 bin kişilik çelik tribün yapılması hususunda Başkan Erdoğan'dan destek istedi. Erdoğan, Muğla Atatürk Stadyumu'na çelik tribün yapılması konusunun Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile detaylı bir şekilde görüşülmesi için talimat verdi.