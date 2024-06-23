Engelli çocukların eğitimine bakanlıktan yeni sistem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli çocukların doğumdan ilkokulun ilk yıllarına kadar takip edilip desteklenmesi amacıyla Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'ni kuracaklarını açıkladı. Özel gereksinimi olan çocukların doğumdan ilkokul çağına kadar bütüncül ve aile odaklı bir yaklaşımla nitelikli bakım, sağlık, koruma ve eğitim hizmetlerine erişimlerinin sağlanması amacıyla erken müdahale sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü bildiren Göktaş, "Sistemin oluşturulması için UNICEF ve ilgili kamu kurumlarının işbirliğinde bir pilot çalışmayı başlatacağız" açıklamasını yaptı. Bakım merkezlerinde yaşamlarını sürdüren engelli bireylerin daha iyi hizmet alabilmeleri için bakanlığa bağlı kuruluşların, Bakım Hizmetleri Kalite Standartları (BHKS) kapsamında değerlendirildiğini anımsatan Göktaş, gelecek dönemde ihtisaslaşmış bakım ve rehabilitasyon merkezleri açılabilmesi için bu merkezlere yön verecek ihtisaslaşmış BHKS'nin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüteceklerini kaydetti. Uzun dönemli bakım hizmeti sunan kuruluşların kalite değerlendirmelerinde teknolojik gelişmelerin takip edildiğini belirten Göktaş, bu kapsamda bakım merkezlerinin kalite standartlarına uygunluklarının değerlendirilmesinde bilişim sistemleri kullanılarak Kalite Değerlendirme Sisteminin (KALDES) bağımsız şekilde geliştirileceğini ifade etti.