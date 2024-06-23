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Küba, UAD’de İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil oluyor

Küba, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı "soykırım" suçlamasıyla açtığı davaya müdahil olma kararı aldığını duyurdu.

HABER MERKEZİ
Küba, UAD’de İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil oluyor

Küba, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı "soykırım" suçlamasıyla açtığı davaya müdahil olma kararı aldığını duyurdu. Küba Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Filistin halkına karşı işlenen soykırım suçuna son vermeye destek vermek amacıyla bu karar alınmıştır" dendi.

'SUÇ ORTAĞI ABD' VURGUSU

Açıklamada, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi yükümlülüklerine bağlı kalarak Küba'nın "üçüncü bir devlet olarak sözleşmenin yorumuna ilişkin beyanda bulunma" hakkını kullanacağı belirtildi. İsrail'in, "ABD'nin suç ortaklığının koruması altında, 4. Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini görmezden geldiği" aktarılan açıklamada, soykırımın, apartheid rejiminin, zorla yerinden etmenin ve toplu cezalandırmanın dünyada yerinin olamayacağı vurgulandı.

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