Kuveyt’ten vatandaşlarına uyarı: Lübnan’ı en kısa sürede terk edin

Kuveyt, Hizbullah ile İsrail arasında sınırda yaşanan gerginlik nedeniyle Lübnan'daki vatandaşlarından en kısa sürede bu ülkeyi terk etmelerini istedi. Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, halihazırda Lübnan'da bulunan vatandaşlardan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri, ülkeden ayrılamayacak olanlardan ise derhal Lübnan'daki Kuveyt Büyükelçiliği ile iletişime geçmeleri istendi. Açıklamada, bölgenin içinde bulunduğu koşullar ve güvenlikle ilgili gelişmeler ışığında vatandaşlara Lübnan'a seyahat etmeme çağrısı da yapıldı. Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor. İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.