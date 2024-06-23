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NATO Genel Sekreterliği için Rutte’ye tam destek

NATO’nun Temmuz ayındaki kritik zirvesi öncesi yeni genel sekreter sorunu çözüldü. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’in yarıştan çekilmesiyle tek aday olarak kaldı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, seçilmesi halinde 5 yıl boyunca NATO Genel Sekreterliği görevini üstlenecek.

HABER MERKEZİ
NATO Genel Sekreterliği için Rutte’ye tam destek

NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, ittifakın en üst düzey görevi olan Genel Sekreterlik pozisyonunun belirlenmesinde önemli rol oynadı. Diplomaside ortaya koyduğu vizyonla takdir toplayan Ankara, uzun süre Genel Sekreter adayları ile ilgili ince eleyip sık dokudu.

STOLTENBERG ÖRNEĞİ

Türkiye, önümüzdeki 5 yıllık dönemde NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye destek verdi. Rutte'nin isminin 9-11 Temmuz'da Washington'da gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesinde, ittifakın yeni genel sekreteri olarak açıklanması bekleniyor. Ankara, Rutte'ye terörle mücadele, savunma sanayi yaptırımları ve NATO-AB ilişkileri konusunda tutumunun ne olduğunu sordu. Ankara; Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in 10 yıllık görev süresinde terörle mücadele konusunda, ittifak içinde terörizmden en çok zarar gören müttefikin Türkiye olduğunu vurgulayarak, bu konudaki beklenti ve söylemlerine dikkat çekmesini takdirle karşıladı. Stoltenberg, savunma sanayi alanında müttefikler arasında yaptırım olmaması gerektiğini açıkça söyledi. Müttefikler içinde örtülü ve açık en fazla ambargoya maruz bırakılan Türkiye, Yeni Genel Sekreterin bu konuda Stoltenberg ile aynı düşünceyi paylaşması hususuna öncelik verdi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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