Tokyo’da, Gazze hastanelerinde vefat edenler için temsili gösteri

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki iş dünyasının merkezlerinden Şincuku bölgesinde Gazze'deki hastanelerde yaşamını yitirenleri temsilen gösteri düzenlendi. Japon sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile Tokyo'da yaşayan Müslümanlar, başkentteki Şincuku İstasyonu'nun önünde bir araya geldi.

FİLİSTİN HALKINA DESTEK

Yaya yolundaki "Gazze Sokak Hastanesi" temalı etkinlikte göstericiler, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenleri temsilen yere yatıp sessizce bekledi. Göstericiler, İsrail'in saldırıları altında yıkıma uğrayan Gazze'deki hastanelerde ölenleri ve can çekişenleri temsilen kanlı kıyafetlerle Filistin bayraklarını üzerlerine örttü. Kanlı kefenlere sarılı temsili bebeklerin yere yatırıldığı etkinlikte göstericiler, kefiye ve karpuz motifleriyle Filistin ile dayanışmalarını ifade etti. Bölgedeki hastanelerden görüntü ve seslerin arka planda çalındığı gösteriyi Şincuku İstasyonu'nun önünden geçen yayalar ilgiyle izledi.