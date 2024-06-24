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Haberler Gündem "Bozdoğan-45" operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

"Bozdoğan-45" operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1'i kırmızı kategoride aranan, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Sultan Dağ ile Zeynep Nibat'ın Batman kırsalında düzenlenen "Bozdoğan-45" operasyonunda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AA
Bozdoğan-45 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Gercüş kırsalında Bozdoğan-45 operasyonunun gerçekleştirildiğini belirtti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleriyle J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularıyla teröristler arasında sıcak temasın sağlandığını aktaran Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

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