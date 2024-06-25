11 hain etkisiz hale getirildi

Teröre ardı ardına darbeler vurulmaya devam ediliyor. Batman kırsalında gerçekleştirilen "Bozdoğan-45" operasyonunda 1'i kırmızı kategoride aranan, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bayram tatili süresince 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 2'si gri kategoride toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleriyle J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularıyla teröristler arasında sıcak temasın sağlandığını aktaran Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

İNLERİNDE VURULDULAR

Etkisiz hale getirilen Beritan Amara kod adlı Sultan Dağ ve Zeynep Cudi kod adlı Zeynep Nibat'ın 6 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıklarının tespit edildiğini anlatan Yerlikaya, şu bilgileri verdi: "Beritan Amara kod adlı Sultan Dağ, Zeynep Cudi kod adlı Zeynep Nibat teröristlerin, 29 Şubat 2016'da Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 5 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, Şırnak ili merkez ilçesinde 7 Kasım 2016'da düzenlenen operasyonda silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine, 19 Haziran 2018'de Şırnak ili Güçlükonak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 23 Ekim 2018'de Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 9 Aralık 2019'da Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 9 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 16 Haziran 2019'da Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 27 Nisan 2020'de Şırnak ili Merkez ilçesi kırsalında birliğe dönüş yapan sivil araca yönelik düzenlenen EYP'li saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldıkları tespit edildi."