MSB duyurdu: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/dkNsXY7sgK