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MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

HABER MERKEZİ
MSB duyurdu: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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