‘Teröristan kurulmasına asla izin verilmeyecek’

AK Parti MYK dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası önemli açıklamalar yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de bir teröristan kurulmasına asla izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımız önümüzdeki yaz döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiği, Cumhur İttifakı siyasetinin vatandaşa ulaştırılmasını ifade ettiler. İttifakın birliği konusunda hassasiyetlerini bir kez daha vurguladılar" dedi.

"TUTUMUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ"

Suriye'nin kuzeyindeki terörist faaliyetlerin yakından takip edildiğini belirten Çelik, "YPG PYD unsurlarının yerel seçim arayışı vardı. Şiddetle karşı çıkmıştık. Çeşitli arayışlar var. Sert tutumumuzu sürdüreceğiz. DEAŞ ile mücadele bahanesi ile demokrasi diye pazarlanılması kabul edilemez. Esasında teröristan kurulması anlamına gelir. Terör devleti kurmak için bir yöntemi istismar ediyorlar. Bu daha büyük kaosa neden olabilecek. Suriye toprak bütünlüğünü ve Türkiye'yi tehdit eden gelişme olarak değerlendirilecek ve anında müdahale edilecektir" dedi.

Vergi spekülasyonları ile ilgili de konuşan Ömer Çelik, "Orta vadeli program kapsamında vergi adaleti için çeşitli konular görüşülüyor. Sosyal medyada sızan açıklamalar spekülatiftir. Vergi adeleti için yapılan çalışmalardır bunlar. Taslakta uygun görülen görülmeyen her şey yazılır. Resmi olarak açıklanmamış spekülasyonlara itibar edilmemeli.

Ekonomimi yönetimimiz net şeffaf, sıkıntıları giderecek program uyguluyor. Cumhurbaşkanımızın desteği yüksektir. Mehmet Şimşek beyin ifadeleri takip edilmesi önemli" diye konuştu.

GAZZE'DE İNSANLIK SUÇU İŞLENİYOR

Yunanistan ile diyalog sürecinin sürdüğünü, bir ilke imza atılarak AGİD'e ortak aday gösterildiğini de ifade eden Çelik şöyle ifade etti: "Son zamanlarda saldırıları ile soykırımda yeni bir aşamaya geçti Netenyahu yönbetimi. Herkesin bildiği insanlık suçu işleyen ve doğrudan soykırıma imza aran yapıdır Netenyahu ve ekibi. Büyük bir çöküşe işaret etmektedir. Ermenistan da Filistin'i tanıdı. Bundan da memnuniyet duyduk. Netenyahu ve ekibi kişisel ikbali için soykırım yapıyor.

Hukuki yüzleşmekten kurtulmak için bölge savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Savaşın bölge savaşına dönüşmesinin acılara yol açacağını ifade ediyorduk.

Niyetini açık ediyordu. Lübnan'da ateşin yükselmesi daha ciddi tehdit ile karşı karşıya olduğumuzu göstermekte. Hamas olumlu yaklaşırken Netanyahu olumlu yaklaşmıyor. Netanyahu'ya söz geçiremeyenler Hamas üzerinden baskı kurmaya çalışıyor. Soykırım siyasetine karşı her alanda karşı durmaya, bununla mücadeleye devam edeceğiz. Uluslararası hukukun var olup olmadığı Gazze konusuna bağlıdır. Cumhurbaşkanımız Temmuz başında belediye başkanlarımızla görüşecek. En kaliteli hizmet için ne yapmamız gerektiğini görüşeceğiz." Yurtdışı çıkış harcı konusuna değinen Çelik şöyle konuştu:

"Konuşulan her şey taslak düzeyinde yazılır ama son karar verilene kadar geçerli değil."

'TAKVİM KUSURSUZ İŞLİYOR'

BURADA konu özgüvenli bir hükümete sahibiz. Orta vadeli programda Türkiye'nin doğru kazanımlar elde etmesi ve dünyaya doğru mesajlar için gerekenler yapılıyor. Bunlar hükümetin zaten bildiği, bakanlığın zaten üzerinde çalıştığı konular.

Zaten gündemde olur da yapılırsa biz gündeme getirdik deniyor.

Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor, takvim kusursuz şekilde işliyor. Partilerden bakanlarımızdan bilgi almak isteyenlere bilgiler veriliyor.