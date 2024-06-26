Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda görüşmeye ilişkin, "Bugün saat 16.00'da Sayın Bahçeli ile görüşerek gelişmeleri ele alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ve Bahçeli, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından üçüncü kez bir araya geldi. Görüşmede, siyasette seçimlerin ardından başlayan "yumuşama" süreci ve "yeni anayasa" konuları ele alındı, iki lider çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Ayrıca iki lider, 11 Haziran'da CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen Erdoğan-Özel görüşmesini de ele aldı.

BU YIL DÖRDÜNCÜ KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Başkan Erdoğan ve Bahçeli, bu yıl dördüncü kez bir araya geldi. Görüşmelerin ilki 11 Ocak'ta, ikincisi 29 Nisan'da 3'üncüsü de 10 Mayıs'ta gerçekleşmişti.

NELER KONUŞULDU?

İki liderin görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede siyasette normalleşme, terörle mücadele, Meclis çalışmaları, ekonomi, öğretmenlik meslek kanunu gibi konuların ele alındığı öğrenildi.