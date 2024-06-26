‘Cumhur İttifakı yoluna kararlılıkla devam edecek’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme dair önemli mesajlar verdi. "Riyakâr demokratlar, kriz sever siyasetçiler geceli gündüzlü operasyon yürütmekte" diyen Bahçeli, "Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh kökü, yoluna kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

'ONLARA BAYRAM YOK'

BAHÇELİ, "MHP'nin iftira ve sabotajlarla zaafa uğrayıp içine kapanırsa, siyaset dışı arayışlara saparsa, Cumhur İttifakı duvara toslayıp dağılırsa emperyalizmin tetikçileri, dışarıdan güdümlü işbirlikçiler biliniz ki bayram edecek. Onların bayramı, Türkiye'nin ve Türk milletinin matemi. Onlara bayram değil layık oldukları zilleti her aşama ve seviyede yaşatacağız" dedi. CHP lideri Özgür Özel'in MHP Genel Başkan Yardımcılarına ilişkin sözlerine de tepki gösteren Bahçeli, "CHP Genel Başkanı bizim iki arkadaşımıza değil, sağında solunda yuvalanan Türk ve Türkiye düşmanlarına, ilişki ve irtibat içinde olduğu vatan ve millet muhaliflerine baksa zannederim daha tutarlı olur. Özgür Özel'e verilmiş ev ödevi ve talimat listesinde bilhassa MHP'yle uğraşma, nala vururken mıhı da çakma görevi önüne koyuldu" diye konuştu. Özel'in ittifak davetine de cevap veren MHP lideri, "Bizi çatısı akan ve üzerine baykuşların konduğu harabeye davet etmesi tam bir akıl tutulması. CHP'nin normalleşmesi, PKK'nın normal görülmesi" ifadelerini kullandı.