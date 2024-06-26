BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 5 saatlik kritik MYK toplantısında Cumhur İttifakı vurgusu yaparak kurmaylarına, ittifakı iyi anlatmaları gerektiğini söyledi. Cumhur İttifakına zarar verme girişimlerine karşı 'dikkatli olun' uyarısında bulunan Erdoğan, "Diyalog zeminine zarar verecek girişimlere izin verilmeyecek, ittifak saflarında gedik açılmasına da göz yumulmayacak" dedi. Erdoğan'ın ayrıca, yapılan çalışmaları kamuoyuna duyurulmasını istediği ve "AK Parti'nin insan hakları konusunda attığı adımları tek tek anlatalım. Siyaset belgesini oluşturalım" talimatı verdiği öğrenildi.

A TAKIMINI BİLGİLENDİRDİ

ERDOĞAN, muhalefetle yürütülen görüşmeler konusunda da A takımını bilgilendirdi. Başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere muhalefet ile yapılan görüşmeleri işaret eden Erdoğan, müzakere iradesinin, partiye yönelik hakaret ve sataşmaların kabullenileceği anlamına gelmediğinin altını çizdi. Partiye dönük açıklamaların tekrarlanması halinde karşılık verileceğini belirtti.

Erdoğan, siyasetteki normalleşme süreciyle varmak istedikleri hedefi şu şekilde anlattı: "Kendimize yeni ortak aramıyoruz. Anayasa, terörle mücadele ve dış politika gibi milli meselelerde iç cepheyi tahkim etmeye çalışıyoruz." Öte yandan, MYK sonrası Erdoğan 7 il başkanı ataması gerçekleştirdi. Teşkilat başkanlığı her ilden 4 aday belirledi. Erdoğan tek tek adaylarla mülakat yaptı daha sonra atamalar gerçekleşti. Adıyaman, Afyonkarahisar, Batman, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı.