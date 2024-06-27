Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İlişkileri geliştirme yönündeki ortak ifadelerimizi teyit ettik. Bu toplantı ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizde yeni yol haritaları belirlemiş olacağız. NATO müttefikleri olarak savunma alanında iş birliğini somut projelerle geliştirebileceğimiz inancındayız. Siber savunmada Estonya dünyada önemli bir yere sahip, bu konu üzerinde de durduk.

Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar.

(İsrail'in) Gazze'de sürdürdüğü katliamlar sadece bölgesel istikrar değil, küresel güvenliği de tehdit etmektedir.

Gazze'deki barbarlığın sorumluları uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir.

(Filistin) Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım.

Ukrayna'daki yıkımın son bulması ve taraflar için adil çözüm diplomasi ile mümkün. Rusya'nın dışlandığı girişimlerin sonuç vermeyeceği görüşümüzü koruyoruz.

Estonya Cumhurbaşkanı Karis:

Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor"