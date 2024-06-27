Cumhur İttifakı’nda gedik açmaya yeltenenlere tokat

CHP değişmedi, sadece Genel Başkanını değiştirdiler.

CHP'nin yıkıcı ruhu aynen yaşıyor. CHP ve Genel Başkanı Özgür Özel, siyasette normalleşmeyi hazmedemedi.

Siyasette yumuşamayı dinamitleyen çıkışları göze batıyordu, aklınca Cumhur İttifakı'nda gedik açmaya kalktı, başaramadı. Kurnazca manevraların altında kaldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, iktidar - ana muhalefet ilişkilerini yumuşatmasına sahte yaklaşımlar gösteren, samimi olmayan manevralar içine girmiş Özgür Özel'e, gereken uyarıları hem Başkan Erdoğan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli net ve açık verdiler.

MUHALEFETE GÜÇLÜ MESAJLAR

Başkan Erdoğan ve Bahçeli, grup toplantılarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in samimiyetsiz davranışlarına, yeniden azmaya başlayan muhalefete, güçlü mesajlar verdi. AK Parti TBMM grup toplantısında Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile MÜTTEFİK OLARAK DİMDİK

YÜRÜYECEKLERİNİ vurguladı.

Cumhur İttifakı ve siyasette normalleşme sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın CUMHUR İTTIFAKI'nda 'gedik açma'ya yönelik manevralara karşı yaptığı açıklamalar çok dikkati çekiyor:

'15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekasının teminatıdır.

Yol arkadaşımız MHP ile omuz omuza yürüyoruz.

Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır, birdir, bütündür ve sarsılmadan ayakta kalacaktır.

Cumhur İttifakı'nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı, doğrudan ittifakın birliğine, bütünlüğüne yapılmıştır. Bu saldırılara geçit vermeyiz." Başkan Erdoğan, iç siyasette yumuşama-normalleşme yolunda atılan adımlara Özgür Özel ve CHP arka bahçesinden yapılan negatif tavırlara net karşılık verdi: "İKTİDAR PARTİSİ İLE ANA MUHALEFET PARTİSİ ARASINDA SİYASİ İTTİFAK OLMAZ. Uzlaşma, yumuşama olur ama ittifak olmaz.

Biz de zaten böyle bir çaba içerisinde değiliz. ÇABAMIZ MUHALEFETİ NORMALLEŞTİRME ÇABASIDIR. Siyasette yumuşama, muhataplarımızın ifadesiyle normalleşme çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır.

Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir, hançerleri kınına koyacak olan muhalefettir, dilini düzeltecek olan muhalefettir.

Yumuşaması, normallaşmesi gereken muhalefettir.

CHP'NİN DEĞİŞMEDİĞİNİ GÖSTEREN İŞARETLER

Özgür Özel'in samimi olmayan davranışını çok iyi gösteren vurgulamalarını dikkatle okumakta büyük yarar var:

"Biz ülkemizin çıkarları için yapıcı davranmaya çalışırken CHP Genel Başkanı'nın siyaseti nasıl gerilime sürüklemeye çalıştığını milletimiz yakından izliyor. İade-i ziyaretimizin üzerinden 2 gün bile geçmeden yapılan çiğlikleri herkes takip ediyor. Karşımızdakilerin ciddi bir hazım problemi yaşadıkları anlaşılıyor. Biz 22 yıldır kimi zaman yalnız kimi zaman samimi dostlarımızla bu yolu yürüyoruz. Bu 22 yıl boyunca CHP'den hoşgörü nezaket görmedik bundan dolayı hiçbir şey kaybetmedik. Bugün de siyasi bir kazanç peşinde değiliz. CHP gerilim siyasetini artık bıraksın istiyoruz.

Hatırlayalım. Başta Kemal Kılıçdaroğlu, 'İktidar ile müzakere olmaz, mücadele olur' demişti.

CHP içinden yumuşamayı dinamitleyen algı operasyonları başlatılmıştı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu buluşarak, 'Suçlular' gibi çirkin bir suçlamayı ifade etmişti.

Bu çirkin ifade üzerine, Başkan Erdoğan, özellikle durarak, anlayacakları dilden uyarılarda bulundu:

KURBAN EDİLMEMELİ

"DİYALOĞA ŞANS TANIMA ARZUMUZ CUMHUR İTTİFAKI'NA YÖNELİK HADSİZLİKLERİ KABULLENECEĞİMİZ ANLAMINA GELMEZ.

Edepli olmamız edepsizliğe göz yumacağımız anlamına asla gelmez. Yumuşak başlıyız ama boynu çekilecek uysal koyun da değiliz. Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklamayamadıkları para kulelerine baksınlar.

Sözde kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar. Muhalefetten yapıcı davranmalarını bekliyoruz.

Diyalog süreci parti içi iktidar kavgasına kurban edilmemelidir.

Biz rahatız."

HASTALIKLI BİR BÜNYE

BAHÇELİ DE ÖZEL'İN 'SUÇ ORTAĞI ARAYANLAR' çirkin sözünü sert şekilde eleştirdi 'CHP, kendi içinde istikrar bulamamış, denge kuramamış, siyasi aklı ve iradesi rehinden kurtulamamış hastalıklı bir bünyedir.

Bu bünyenin Türkiye'ye güvenle hizmet etmesi imkansızdır.

CHP'ye mahsus bu hastalığı tedavi edecek bir çarenin bulunmayışı Türk siyaset ve demokrasi hayatı için ciddi bir kayıptır. Özgür Özel'e verilmiş ev ödevi ve talimat listesinde bilhassa Milliyetçi Hareket Partisi'yle uğraşma, nala vururken mıhı da çakma görevi önüne koyulmuştur. Çürük tahta üzerinde siyasi tiyatro sahnesi açan bu zatın her meselede partimizi zan altında bırakma gayreti, dava arkadaşlarımızı doğrudan hedef alma densizliği siyasi ahlakla zaten bağdaşmamaktadır.

CHP'nin normalleşme maskeli sahtekar politik tasarımı esasen anormalliğin artan dozajlarla yedirilme sinsiliğinden başka bir şey değildir.

Bizi, Türkiye ittifakı adıyla kurulduğu söylenen, dahası çatısı akan ve üzerine baykuşların konduğu harabeye davet etmesi tam bir akıl tutulmasıdır.

Kurnaza bakar mısınız, Cumhur İttifakı'na karşı başlattığı yarma harekatını tahkim etmek niyetiyle olmadık metotları devreye sokuyor. Diyor ya Ziya Paşa; En ummadığın senin içyüzünü keşfeder, Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?"

SONUÇ

CHP - Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu - CHP arka bahçesi, Cumhur İttifakı'nda gedik açmaya kalktılar. Kendi oyunlarının altında kaldılar. Cumhur İttifakı, Başkan Erdoğan - MHP lideri Devlet Bahçeli, OMUZ OMUZA YÜRÜYOR.

TÜRKİYE adına birdir tek yürektir tek ruh tek vücuttur. ÖZGÜR BEY, "CUMHUR İTTİFAKI SAPASAĞLAM AYAKTADIR, BİRDİR

BÜTÜNDÜR SARSILMADAN AYAKTA KALACAKTIR" ANLAŞILDI MI?