Dağlıca şehitlerinin kanı yerde kalmadı

MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Terör örgütüne 1991'de katılan ve örgütün gerçekleştirdiği kanlı eylemlerde yer alan Dinçer, MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı.

NOKTA OPERASYON

DİNÇER, 1997'de sorumluluğundaki 20-30 kişilik örgüt mensubuyla birlikte Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Demirtaş köyünü basarak köylülerin mallarına el koydu. 13 Kasım 1997'de Bingöl Yayladere bölgesinde Jandarma Er İhsan Bahçıvan'ın şehit düştüğü, 5 askerin yaralandığı saldırı ile 30 Eylül 1997'de elektrik idaresine bağlı 4 kişilik ekibe gerçekleştirilen ve Hadin Korkulu'nun şehit olduğu eylemin talimatını verdi. 20 Temmuz 1999'da Bingöl'de polis memurları Ahmet Birkaç ve Mustafa Yüksel'in şehit edildiği saldırının hem faili hem de planlayıcısıydı. Ayrıca yine Bingöl'de 28 Eylül 2003'te uzman çavuş Alper Öcay ve 15 Mayıs 2004'te sivil Hıdır Şahin'in şehit edildiği saldırıların da faillerindendi. Bingöl/Yayladere bölgesinde 29 Mayıs 2003'te 10 askerin, 7 Haziran 2004'te ise 4 askerin yaralandığı saldırıları planladı ve saldırılarda bizzat yer aldı. 'Orhan Bingöl' kod adlı Ali Dinçer, 2007'de Dağlıca'daki Komando Taburuna yönelik düzenlenen 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin yaralandığı saldırıya ve 2008'de Aktütün Jandarma Karakolu'na yapılan eylemlere bizzat sorumlu olarak katıldı.