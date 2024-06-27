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Estonya Cumhurbaşkanı Karis Ankara'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'i resmi törenle karşıladı. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

HABER MERKEZİ
Estonya Cumhurbaşkanı Karis Ankara’da

Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Liderler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreninin sonrasında baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmelerde, iki ülke ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak. Türkiye ve Estonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıl dönümüne denk gelen ziyaret kapsamında, ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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