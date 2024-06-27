Müttefiklik teröre karşı dayanışma gerektirir

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Polonya- Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan burada yaptığı konuşmasında, "Müttefiklik terörle mücadele gibi son derece hassas bir konuda, tüm üyelerin birbiriyle azami dayanışma içinde olmasını gerektirir. İttifak üyesi ülkelerin birbirlerine yaptırım uygulaması müttefiklik ruhuyla bağdaştırmıyor. Müttefiklik terörle mücadele gibi son derece hassas bir konuda, tüm üyelerin birbiriyle azami dayanışma içinde olmasını gerektirir. İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler vakit çok geç olmadan bu tutumlarını gözden geçirmelidir" diye konuştu.