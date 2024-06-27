  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Müttefiklik teröre karşı dayanışma gerektirir

Müttefiklik teröre karşı dayanışma gerektirir

HABER MERKEZİ
Müttefiklik teröre karşı dayanışma gerektirir
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Polonya- Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan burada yaptığı konuşmasında, "Müttefiklik terörle mücadele gibi son derece hassas bir konuda, tüm üyelerin birbiriyle azami dayanışma içinde olmasını gerektirir. İttifak üyesi ülkelerin birbirlerine yaptırım uygulaması müttefiklik ruhuyla bağdaştırmıyor. Müttefiklik terörle mücadele gibi son derece hassas bir konuda, tüm üyelerin birbiriyle azami dayanışma içinde olmasını gerektirir. İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler vakit çok geç olmadan bu tutumlarını gözden geçirmelidir" diye konuştu.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA