2. Dünya Savaşı öncesi durum yaşanıyor

İkinci Dünya Savaşı öncesi bir tarafta, Mihver Kuvvetleri:

Almanya - İtalya - Japonya - Macaristan - Romanya - Bulgaristan - Slovakya ve Hırvatistan, diğer tarafta Müttefik Kuvvetleri:

Amerika - İngiltere - Fransa - Sovyetler Birliği, 2 BLOK olmuştu.

TARİHTE 24 HAZİRAN 1945 bize neleri hatırlatıyor?

İkinci Dünya Savaşının kaderi değişmişti. Almanya Nazi orduları, Sovyetler Birliği tarafından St. Petersburg kuşatmasını kırmış, Almanya'nın bozguna uğramasıyla İkinci Dünya Savaşı sona ermişti.

Lakin savaş sonrası, Yeni Dünya şekillenmesi, Almanya Blokunu beraberce bozguna uğratan Amerika ve Sovyetler Birliği, iki düşman Blok olarak, Dünyayı paylaşmışlardı.

Yaşadığımız günlerde, 2015-2030 sürecinde 21'NCİ YÜZYIL DÜNYA DÜZENİ inşa ediliyor.

UKRAYNA SAVAŞI etrafında, İKİ BLOKLAŞMA hızla gelişiyor. Rusya lideri Putin'in önce Çin lideri Şi Cinping ile sonra Kuzey Kore-Vietnam seferleri, yine İKİ BAŞAT KUTUP, AMERİKA / BATI VE ÇİN / RUSYA Blokları ortaya çıkıyor.

SAVAŞ NEREDEN ÇIKAR?

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI SENARYOLARININ yoğunlukla tartışıldığı bir süreçte, SAVAŞ NEREDEN çıkar sorusu akıllarda dolaşıyor.

1) İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA olduğı gibi AVRUPA'DA MI? (Ukrayna bloklaşmasına dikkat.) 2) Asya Pasifik'te mi? (Tavyan bloklaşmasına dikkat.)

PUTİN'İN STRATEJİK UYARISI

Avrupa yine, çekişmelerin, çatışmaların, hesaplaşmaların merkezi konumunda. Rusya lideri Putin, 5 Haziran'da St.Petersburg'daki forumunda Kiev'e hassas silah sağlayan ülkelere karşı simetrik yanıttan bahsetmesi, yani "sadece silahı kullananı değil silahı vereni de vururum" demesi yeni gerilimin tırmanmasının da başlangıcıdır.

Ukrayna merkezli ABD - Biden ile Putin - Rusya arasında bir savaş satrancı oynanıyor.

Yerküremiz, İkinci Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi, iki kutup etrafında bloklaşma sürüyor.

NÜKLEER SİLAH TEHDİTLERİ GİDEREK ARTIYOR

Şu andaki bloklaşmada, RUSYA - ÇİN - KUZEY KORE NÜKLEER BLOK.

AMERİKA - İNGİLTERE - FRANSA NÜKLEER BLOK.

NÜKLEER ÜLKE PAKİSTAN - ÇİN ve HİNDİSTAN'I yanlarına çekmek için Amerika bastırıyor, ÇİN BRİCS kanalı ile Hindistan'ı kontrole almak istiyor.

ŞU ANDA, DÜNYA'DA NÜKLEER DENGE VAR.

AMA, TIRMANMA OLURSA, NÜKLEER SİLAHLARI İKİ BLOK DA KULLANIRSA, DÜNYA YAŞANMAZ HALE GELİR.

DERİN NATO, ASYA'YA YAYILMAK İSTİYOR.

Derin Amerika - Biden, son olarak Finlandiya ve İsveç'i Nato'ya aldı. Rusya'yı Kuzey denizinden Akdeniz'e kadar kuşattı.

Derin NATO'nun gözü Gürcistan'da. Amerika'nın dünyada giremediği tek deniz, KARADENİZ. OLASI GÜRCİSTAN HAMLELERİ,

Karadeniz'de huzuru bozacak.

Derin NATO'nun Asya açılımı (Güney Kore - Japonya) ÇİN'i kuşatmaya matuf.

21'inci Yüzyıl dünyası 2030'a kadar genişletilmiş iki kutuplu dünyaya doğru bütünüyle biçimlendirilmektedir.

Her yüzyılda bir Yeni Dünya Düzeni inşa edilirken 21'inci Yüzyıl Yeni Dünya Düzeni inşası sürecinde UKRAYNA üzerinden tehlikeli aylara-yıllara girilmiştir.

NATO'nun genişlemesine koşut olarak BRICS+'ı büyütmeye yönelik Çin-Rus anlaşması 21. yüzyılın Yeni Dünya düzeni inşasına karşı koyma refleksini oluşturmaktadır.

Evet sevgili okurlar, bütün bu ortaklıklar NATO ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 jetleri ve uzun menzilli füzeler vermeye hazırlandığı, Rusya'nın da 'nükleer' silahlarının tozunu almaya başladığı bir dönemde tesis edilmektedir.

Fazlaca da ileri gitmeye gerek yok, Putin'in 5 Haziran'da Petersburg'daki ekonomi forumunda Kiev'e hassas silah sağlayan ülkelere karşı simetrik yanıttan bahsetmesi, yani "sadece silahı kullananı değil silahı vereni de vururum" demesi yeni tırmanmanın da başlangıcıdır.

TÜRKİYE - ERDOĞAN KİLİT KONUMDA

Bütün bunlardan sonra, dünya geleceğini ararken, iki zirve ön plan çıkmaktadır.

Bunlardan birincisi, 3-4 Temmuz'da Astana'da yapılacak 'BRICS Zirvesi', ikincisi de BRICS Zirvesi'nden bir hafta sonra NATO 75. yıl Washington Zirvesidir.

Bu iki jeopolitik toplantının TEK NATO ÜLKESİ TÜRKİYE LİDERİ Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu iki zirve tüm dünya dengelerini etkileyecek parametreleri içermektedir.

SONUÇ

BAŞKAN Erdoğan - Türkiye, çok akıllı bır dış politika uyguluyor. İki Kutup Başı ABD - Avrupa ve Çin - Rusya'nın gözünü ayırmadığı lider Erdoğan. Türkiye'nin 360 derece Dünyaya bakışı, BAĞIMSIZ DURUŞU iki kutup içinde dikkatle takip ediliyor. TÜRKİYE, bölgesel küresel oyuncu olarak, 21'inci yüzyılın kaderini belirleyecek. Avrasya'nın kalpgahındakı Başkan Erdoğan bir taraftan Müslüman dünyanın gür sesi olarak diğer taraftan ilmek ilmek ördüğü TÜRK BİRLEŞİK DEVLETLERİ paradigmaları ile kilit konumdadır. 360 derecelik dış politika stratejisiyle Başkan Erdoğan, "NATO ve Batı içindeyim. Asya'ya da uzak değilim. Türk Devletleri ile beraber HEM BATI HEM DOĞU (ASYA) Türkiye'nin jeopolitik sahasıdır" demektedir. Türkiye'siz Avrasya'da oyun kurulamaz. Kurulsa bile başarılı olamayacaklardır. Türkiye, KIZIL ELMA (2071) paradigması ile 21'inci yüzyılın yıldızı olacaktır. Birlik ve beraberlik ile iç cepheleri sağlam Türkiye ile yürüyen Başkan Erdoğan'ın yolu açık olsun.