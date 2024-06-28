‘Kalıcı barış için iki devletli çözüm’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'i resmi törenle karşıladı. Estonya ile diplomatik ilişkilerimizin 100'üncü yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Karis ile heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını anlatan Başkan Erdoğan, "Kendilerine hoşgeldiniz diyorum. Görüşmelerimiz vesilesiyle kıymetli mevkidaşım ile Türkiye-Estonya ilişkilerini geliştirme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Her alanda iş birliğimizi ilerletme potansiyeline sahibiz. 429 milyon dolara ulaşan ticaret hacmimizi ve yatırımlarımızı artırabiliriz" dedi.

EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER

Ekonomi ve ticaret ortak komitesinin ilk toplantısının en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleştirileceğini de ifade eden Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Bu toplantıyla ekonomik ve ticari ilişkilerimiz bakımından yeni bir yol haritası da belirlemiş olacağız. NATO müttefikleri olarak savunma sanayii alanında tesis ettiğimiz mevcut iş birliğini ilave somut projelerle geliştirebileceğimiz inancındayız. Yakın ikili ilişkilerimizin ve NATO bünyesindeki dayanışmamızın sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum."

Toplantıda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığını da ifade eden Başkan Erdoğan, "Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye olan desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Görüşmelerimizde Ukrayna'daki savaşa yönelik gelişmeleri de ele aldık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizin altını bir kez daha çizdim. Ukrayna'daki yıkımın bir an evvel son bulması ve nihai çözüme ulaşılması ancak diplomasi ile mümkün. Taraflara yönelik telkinlerimizi sürdürüyoruz. Rusya'nın dışlandığı girişimlerin arzu edilen sonuçları vermeyeceğine dair görüşümüzü de koruyoruz" diye konuştu.

İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI

GAZZE'DE yaşanan vahşetin de gündeme geldiği görüşmeyle ilgili Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "İsrail'in uluslararası toplumun kalıcı ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'de sürdürdüğü katliamlar sadece bölgesel istikrarı değil küresel güvenliği de tehdit etmektedir. Gazze'deki bu barbarlığın sorumluları ise uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Bu konunun takipçisi olduğumuzu da buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Türkiye olarak, bu konularda elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun, artık ağırlığını koyması lazım."