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Manisa dahil 4 ilde DEAŞ operasyonu! 28 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Manisa dahil 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-47" operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale de el kondu.

İHA
Manisa dahil 4 ilde DEAŞ operasyonu! 28 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-47" operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-47" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 28 şüpheli yakalanırken çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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