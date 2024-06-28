“Terörle mücadelede iş birliği konusu ele alındı”

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile görüştü. Berlin'de gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal açıklama yapan Yerlikaya, Faeser'e ev sahipliği için teşekkür etti. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında, heyetler arasında gerçekleşen görüşmede, iki bakanlığın sorumlulukları çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu, terörle mücadelede işbirliğine yönelik imkanların ele alındığı vurgulandı.