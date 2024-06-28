YSK duyurdu: İllerin milletvekili sayıları değişti

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), 2023 yılının nüfus rakamlarına göre, illerin milletvekili sayılarını belirledi. YSK, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 31 Aralık 2023 tarihli nüfus istatistiki verilerine göre, illerin milletvekili sayılarını belirledi.

İZMİR'DE 28 VEKİL

BUNA göre İstanbul, Hatay ve Kütahya'nın milletvekili sayısı azalırken, Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un vekil sayıları ise birer kişi arttı. Resmi Gazete'de yayımlanan ve oybirliğiyle alınan 26 Haziran tarihli karara göre İstanbul'un vekil sayısı 98'den 96'ya, Hatay'ın 11'den 10'a, Kütahya'nın 5'ten 4'e geriledi. Bursa'nın milletvekili sayısı 20'den 21'e, Eskişehir'in 6'dan 7'ye yükseldi. Tunceli ve Bayburt'un vekil sayısı 2'ye çıktı. Bazı illerin ve seçim çevrelerinin milletvekili sayıları şu şekilde: Adana 15, Afyonkarahisar 6, Ankara 36, Antalya 17, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Denizli 7, Isparta 4, İstanbul 96, İzmir 28, Konya 15, Kütahya 4, Manisa 10, Muğla 7,Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Aksaray 4, Kırıkkale 3, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3.

YENİLEME SEÇİMLERİNİN KESİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

YSK'NIN, 2 Haziran Pazar günü 7 bölgede yapılan yenileme seçimlerinin kesin sonuçlarına göre; AK Parti 3, CHP 2, MHP 1, DEM Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. Resmi Gazete'de yer alan YSK kararında, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Aksaray'ın Güzelyurt, Kayseri'nin Pınarbaşı ve Şanlıurfa'nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt Akpazar ve Aksaray merkez Sağlık beldelerinde seçimlerin iptalinin kararlaştırıldığı ve bu yerlerdeki seçmenlerin 2 Haziran'da sandık

başına gittiği anımsatıldı.