“Anadolu’muzun ürünlerini tüm insanlığın istifadesine sunacağız”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi
Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından Atatürk Kültür
Merkezi'nde düzenlenen Anadoludakiler
programına katıldı. Etkinlikte, geleneksel
Anadolu kültürünün tanıtımı ve korunması
amacıyla çeşitli aktiviteler yer aldı.
Programda konuşan Emine Erdoğan, "Biz,
bu toprağın insanları, hepimiz Anadolu'ya
benzeriz. Buğdayın rengi tenimize işler,
dumanlı dağların, reyhan ve kekiğin, Fırat
ve Dicle'nin kokusu üzerimize siner" dedi.
Anadolu'nun bizi biz yaptığını da belirten
Erdoğan, "Anadolu, toprakla buluşarak
berekete, soframıza erişerek birikime,
kalbimizden dökülerek beceriye dönüşür.
Hep birlikte bu hikayeyi, yeniden anlamlandırma
yolculuğuna çıkıyoruz. Bu projeyle
Anadolu'muzun ürünlerini tanıtmayı,
günümüze taşımayı, vatandaşlarımız ve
tüm insanlığın istifadesine sunmayı amaçlıyoruz.
Aynı zamanda yerel ürünlerimizi
küresel pazarlara taşıyarak kalkınmayı
desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.