“Anadolu’muzun ürünlerini tüm insanlığın istifadesine sunacağız”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşiEmine Erdoğan, Sanayi ve TeknolojiBakanlığı tarafından Atatürk KültürMerkezi'nde düzenlenen Anadoludakilerprogramına katıldı. Etkinlikte, gelenekselAnadolu kültürünün tanıtımı ve korunmasıamacıyla çeşitli aktiviteler yer aldı.Programda konuşan Emine Erdoğan, "Biz,bu toprağın insanları, hepimiz Anadolu'yabenzeriz. Buğdayın rengi tenimize işler,dumanlı dağların, reyhan ve kekiğin, Fıratve Dicle'nin kokusu üzerimize siner" dedi.Anadolu'nun bizi biz yaptığını da belirtenErdoğan, "Anadolu, toprakla buluşarakberekete, soframıza erişerek birikime,kalbimizden dökülerek beceriye dönüşür.Hep birlikte bu hikayeyi, yeniden anlamlandırmayolculuğuna çıkıyoruz. Bu projeyleAnadolu'muzun ürünlerini tanıtmayı,günümüze taşımayı, vatandaşlarımız vetüm insanlığın istifadesine sunmayı amaçlıyoruz.Aynı zamanda yerel ürünlerimiziküresel pazarlara taşıyarak kalkınmayıdesteklemeyi hedefliyoruz" dedi.