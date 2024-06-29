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“Anadolu’muzun ürünlerini tüm insanlığın istifadesine sunacağız”

HABER MERKEZİ
“Anadolu’muzun ürünlerini tüm insanlığın istifadesine sunacağız”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Anadoludakiler programına katıldı. Etkinlikte, geleneksel Anadolu kültürünün tanıtımı ve korunması amacıyla çeşitli aktiviteler yer aldı. Programda konuşan Emine Erdoğan, "Biz, bu toprağın insanları, hepimiz Anadolu'ya benzeriz. Buğdayın rengi tenimize işler, dumanlı dağların, reyhan ve kekiğin, Fırat ve Dicle'nin kokusu üzerimize siner" dedi. Anadolu'nun bizi biz yaptığını da belirten Erdoğan, "Anadolu, toprakla buluşarak berekete, soframıza erişerek birikime, kalbimizden dökülerek beceriye dönüşür. Hep birlikte bu hikayeyi, yeniden anlamlandırma yolculuğuna çıkıyoruz. Bu projeyle Anadolu'muzun ürünlerini tanıtmayı, günümüze taşımayı, vatandaşlarımız ve tüm insanlığın istifadesine sunmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda yerel ürünlerimizi küresel pazarlara taşıyarak kalkınmayı desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.
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