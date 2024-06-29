Bakan Fidan Hirvatistan’da temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bugün Hırvatistan'ı ziyaret edecek. Dubrovnik'te yapılacak toplantıda Bosna Hersek'te barış ve istikrarın muhafazası, güncel gelişmeler ile üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Toplantıda ayrıca üç ülkenin ortak bölgesi Balkanlar'da da olumsuz etkileri hissedilen Ukrayna Savaşı ile Gazze'de devam eden insani kriz çerçevesinde yaşanan son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğine Türkiye'nin verdiği güçlü desteğin altını çizmesi, ülkede süren rahatsızlığı tüm taraflar nezdinde her düzeyde dile getirmeye devam edileceğini vurgulaması bekleniyor.