Biden ile Trump kozlarını paylaştı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaştı. İki aday, zaman zaman birbirlerine kişisel saldırılarda bulundu. Biden ve Trump, sahneye birbirini selamlamadan ve el sıkışmadan çıktı. Biden, Trump döneminde ekonominin çöktüğünü belirtirken Trump, Covid- 19'a rağmen ekonomiyi düzlükte tuttuklarını savundu. Trump, hemen bütün sorularda sözü düzensiz göçmenlere getirerek, "Bizim zamanımızda sınırlarımız tarihin en güvenli sınırıydı. Şimdi, katillerin, teröristlerin akın ettiği en güvensiz sınır haline geldi" dedi.

KİŞİSEL SALDIRILAR

Biden ise Trump'ın iddialarını yalanladı. Gazze konusunda Biden, ateşkes müzakereleri konusunda çaba sarf etmeye devam ettiklerini belirtti. Trump ise Biden'ı "İsrail'in işini bitirmesine izin vermemekle" suçlayarak, bölgeye barışın gelmesi için bağımsız bir Filistin'i destekleyip desteklemeyeceği sorusunu, "Bunu görmek zorundayız" cevabıyla geçiştirdi. Trump, Demokratları, Kongre baskınına karşı önerisine rağmen önlem almamakla suçlarken, Biden ise, "Benim gördüğüm tek suçlu kişi mahkeme tarafından suçlu bulunmuş kişidir" diyerek Trump'ın "sus payı" davasına atıfta bulundu.