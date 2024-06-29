‘Suriye halkı bizim kardeş halkımız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Konuşmasında MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmelerine değinen Başkan Erdoğan, "Biliyorsunuz bizim Cumhur İttifakı'nın önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey ile uzun bir süredir çalışmalarımız ve görüşmeler var. Bu görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik, ettiriyoruz ve bundan sonra da aynı şekilde devam ettireceğiz" dedi.

'ADIMLARIMIZI ATIYORUZ'

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Burada herhangi bir suistimale de fırsat vermeyi asla düşünmüyoruz. Böyle bir şey de söz konusu değil. Yine Devlet Bey ile şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, neler oluyor, ne gibi tedbirler almamız gerekir? Bunların değerlendirmesini yaptık. Bunların görüşmesini yaptık. Her görüşmemizde de nereden bakarsanız bir saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu değerlendirmelerle birlikte gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerekse Adalet ve Kalkınma Partisi olarak adımlarımızı atıyoruz" diye konuştu.

'BERABER YAŞIYORUZ'

Başkan Erdoğan Suriye ile ilişkiler konusunda da net mesajlar verdi: "Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Nasıl ki biz Suriye'yle ilişkilerimizi çok canlı tuttuysak geçmişte ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz asla yok."

KENTSEL DÖNÜŞÜM İMTİHANI

Açıklamalarında kentsel dönüşme değinen Başkan Erdoğan, "Kaçak yapıların, birçok zemin etütlerinin doğru dürüst yapılmadığı yerlerde kentsel dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlamış olalım. Kentsel dönüşümün altında yatan gerçek bu. Şu anda yıkılan binalarda sıkıntı var. Bakıyorsunuz 3 kat kaçak yapılmış ve bu 3 kat kaçaktan dolayı da burada böyle bir yıkım söz konusu olmuş. Maalesef bunları bundan sonra da yaşayacağımızı çok açık net söylemek isterim. Ben belediye başkanlığından gelmiş bir Cumhurbaşkanıyım ve bu tür şeyleri iyi bilirim. Bundan sonraki süreçte de eğer biz kentsel dönüşümle zemin etütlerinden başlayıp bütün bu TOKİ'yle verdiğimiz imtihanları nasıl başarılı bir şekilde verdiysek, istiyoruz ki bütün ülkemizin genelinde bu tür yapıların çok çok kontrollü bir şekilde yapılarak adımlarımızı atalım ve işi sağlama bağlayalım" diye konuştu.