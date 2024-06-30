Başkan Erdoğan’dan dünya diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında yoğun bir diplomasi programı yürütecek. Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, 3 - 4 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Başkan Erdoğan, 6 Temmuz'da ise Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak edecek. Başkan Erdoğan'ın temmuz ayındaki yoğun diplomasi trafiğinin en önemli ayaklarından biri de ABD olacak.9 - 11 Temmuz tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington DC'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Başkan Erdoğan'ın temmuz ayında gerçekleştireceği zirvelerde mevkidaşlarıyla çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Uluslararası teşkilatlar kapsamındaki işbirliğini geliştirecek adımların da ele alınacağı zirvelerde Başkan Erdoğan'ın en önemli gündem maddelerinden biri Gazze olacak. Zirvelerde Rusya - Ukrayna savaşı, terörle mücadelede işbirliği, ekonomik ve ticari işbirliği konuları de ele alınacak.

KIZILCAHAMAM'DA TOPLANTI

AK Parti, kongre süreci başlamadan önce Başkan Erdoğan'ın başkanlığında 2'nci istişare ve değerlendirme toplantısını yapacak. Belediye başkanlarının katılacağı kamp bugün Ankara Kızılcahamam'da başlıyor. Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, Ankara Kızılcahamam'da bir araya gelecek. Belediyelerdeki durum ve yeni yol haritası değerlendirilecek. Bugün başlayan ve 2 Temmuz günü bitecek olan toplantılarda Bakanlar kendi alanlarıyla ilgili belediye başkanlarını bilgilendirecek. Kampın son günün ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in moderatörlüğünde oturum yapılacak. Genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir, Hamza Dağ ve Ali İhsan Yavuz belediye başkanları ile çalışmaları değerlendirecek. Belediyeleri yakından ilgilendiren başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenlemenin de ele alınması bekleniyor.

'ANINDA CEVAP VERİN' TALİMATI

Öte yandan Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında, CHP ile diyaloğun da masaya yatırıldığı öğrenildi. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı açıklamalarına sert tepki gösterip, sürecin hangi kriterler ile devam edeceğinin çerçevesini çizdi ve "Cumhur ittifakına zarar verecek her adıma veya açıklamaya anında cevap verin. Diyalog sürsün diye eleştirilere sessiz kalınmasın. MHP ile fitneye meydan verecek her şeye cevap verilsin" talimatı verdi. Başkan Erdoğan, CHP ile temasların ekonomi, dış politika, terörle mücadele gibi siyaset üstü konularda devam edebileceğini de kaydetti.