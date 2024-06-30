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Fidan: Bölgesel işbirliği ilerletiliyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki yakın ilişkilerin bölgede uzun süreli barış için hayati önem taşıdığını belirterek, "Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit ettim." dedi.

HABER MERKEZİ
Fidan: Bölgesel işbirliği ilerletiliyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Bosna Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrindeki otelde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

UZLAŞI ORTAMI

Bölge ve ötesi için zorlu bir dönemde bu toplantıya ev sahipliği yapan Hırvat mevkidaşı Grlic Radman'a ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic'e teşekkür eden Fidan, üç ülke arasındaki bağların geliştirilmesi ve bölgesel işbirliğinin daha da ileriye götürülmesi amacıyla verimli görüşmeler yaptıklarını dile getirdi. Fidan, Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki yakın ilişkilerin Bosna Hersek ile bölgenin geri kalanında uzun süreli barış ve istikrar için hayati önem taşıdığını vurguladı. Bakan Fidan şöyle konuştu: "Bizim tutumumuz, Bosna'daki ve bölgedeki tüm taraflarca iyi bilinmektedir. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğine yönelik sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit ettim." Fidan, Bosna Hersek'te devam eden bölücü söylem ve eylemlerden duydukları endişeyi dile getirdiğini belirterek, ilerleyebilmek için uzlaşı ortamı oluşturulmasının önemli olduğunun altını çizdi.

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