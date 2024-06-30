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Haberler Gündem İsrail’in Sırbistan Büyükelçiliği’ne saldırı

İsrail’in Sırbistan Büyükelçiliği’ne saldırı

Sırbistan'da, İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi. Herkesi tedirgin eden saldırıda saldırgan öldürüldü. Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Dacic, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ni koruyan jandarma mensubunun, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından arbaletle boğazından vurularak yaralandığını duyurdu.

HABER MERKEZİ
İsrail’in Sırbistan Büyükelçiliği’ne saldırı
Sırbistan'da, İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi. Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Dacic yaptığı açıklamada, İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ni koruyan jandarma mensubunun, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından arbaletle boğazından vurularak yaralandığını duyurdu. Dacic, saldırganın, yaralanan jandarma mensubunun açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü, söz konusu olayın "terör saldırısı" olduğunu belirtti. Jandarma mensubunun tedavi altına alındığını ifade eden Dacic, saldırının çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti. Dacic, saldırıyla ilişkisi olduğundan şüphelenilen bir kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.
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